Состояние напавшего на общежитие в Уфе охарактеризовали как тяжелое

Школьник, который напал на общежитие в Уфе и ранил нескольких человек, находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Подростка госпитализировали в детскую больницу.

Предварительно, в результате нападения пострадали шесть человек, пять из них находятся в стабильном состоянии. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Подросток ранил нескольких студентов, а также двух полицейских, которые пытались его задержать. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Подруга одной из пострадавших студенток рассказала, что в комнате выломали двери, все вокруг было залито кровью.

По информации СК, подросток нанес себе телесное повреждение. Ведомство возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.