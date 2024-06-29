Стало известно, кто одними из первых вступил в бой с террористами в Дагестане

72.ru: полицейские из Тюмени участвовали в боях с террористами в Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Около двадцати полицейских из Тюмени, которые несли службу по обеспечению правопорядка в Махачкале, одними из первых вступили в бой с террористами 23 июня. Об этом сообщил портал 72.ru.

«Одними из первых на место прибыли тюменцы», — отметили авторы сообщения.

По их словам, представителей правоохранительных органов из Тюмени отправили в командировку для несения службы в составе временной оперативной группы.

«Мы находились на дежурстве, когда по рации поступило сообщение о стрельбе <…> Когда прибыли, сразу попали под обстрел и вступили в бой», — рассказал один из полицейских.

Ранее стало известно, что теракты в Дагестане организовал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова Осман.

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