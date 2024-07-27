Стало известно, где может спрятаться подорвавший железную дорогу рязанец

Руслан Сидики, подорвавший железную дорогу в Рязанской области, может спрятаться за границей. Об этом говорится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

У рязанца есть родственники за рубежом, уточнили в суде.

«С учетом тяжести предъявленного ему обвинения <…> может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания», — добавили в инстанции.

Басманный суд 25 июля продлил арест Сидики до ноября. Мужчине вменили прохождение обучения с целью совершения теракта. Его обвинили по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, совершении террористического акта, покушении на второй и подготовке к третьему. Подрывнику грозит более 30 лет тюрьмы, сообщил сайт kp.ru.