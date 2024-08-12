Украинца заподозрили в убийстве и расчленении россиянки в Перу

Фото: РИА «Новости»

Украинца Ивана Кузьмина заподозрили в убийстве россиянки в городе Юримагуас. Об этом сообщил Верховный суд Перу на странице в соцсети X.

Заседание по этому делу пройдет утром 12 августа. После него обвиняемого отправят в больницу.

«Верховный суд <…> проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России», — написали в публикации суда.

По данным перуанского радио RPP, Кузьмин зарезал россиянку. Перед этим он, вероятно, принял наркотические вещества. Во время ареста мужчина находился в агрессивном состоянии, поэтому полицейским пришлось связать его.

Ранее в Виннице мужчина застрелил 18-летнюю жену и ее 19-летнюю подругу, которые «смеялись над россиянами». Супруга подозреваемого скончалась сразу, а вторую девушку госпитализировали.

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