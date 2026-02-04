Стали известны подробности задержания подозреваемых на Рублевском шоссе

СК возбудил уголовное дело о нападении на полицейского на Рублевском шоссе

СК России по Москве возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которое произошло во время задержания подозреваемых в одном из домов на Рублевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники проводили задержание подозреваемых в похищении и убийстве мужчины, которое произошло в Пензенской области. Фигурантов полицейские обнаружили в подъезде одного из домов на Рублевском шоссе. Один из них оказал вооруженное сопротивление.

Силовики открыли огонь из табельного оружия. В результате чего стрелявший получил смертельное ранение. Второго подозреваемого задержали, его планируют доставить в Пензенскую область для проведения следственных действий.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

Фигурантам инкриминируется похищение мужчины в Пензе 29 января. Впоследствии заложника убили.