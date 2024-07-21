Стали известны подробности вербовки подрывника железной дороги под Рязанью

Признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики полностью раскаялся в содеянном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурант признался, что он должен был получить от украинских кураторов 15 тысяч долларов за совершенное преступление.

При этом Сидики сам вышел на спецслужбы Украины в одном из запрещенных в России мессенджеров и добровольно был завербован.

«Ему пообещали выплатить 15 тысяч долларов США. Обещанных денег, как ни странно, он не получил», — отметили правоохранители.

Подрыв взрывного устройства произошел 11 ноября 2023 года на перегоне между станциям Блокпост и Рыбное в Рязанской области. В результате ЧП с путей сошли 19 вагонов грузового поезда.

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