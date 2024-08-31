Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хамидова 3 года живет в РФ

Сестра одного из фигурантов уголовного дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейна Хамидова Манижа живет и работает в России уже на протяжении трех лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Родственники женщины рассказали, что после замужества Манижи редко виделись с ней, но знали, что та проживает в России вместе с семьей. Сама женщина официально прописана в доме супруга.

Басманный суд Москвы 29 августа продлил срок ареста еще пяти новым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», они останутся под стражей до 1 декабря.

Ранее стало известно, что Хусейн Хамидов переехал в Россию из Таджикистана 12 лет назад. На территории страны он обжился вместе с родителями и получил гражданство.

Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Они устроили пожар и массовую стрельбу, жертвами теракта стали 145 человек.