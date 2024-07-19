Стали известны подробности дела экс-депутата Абельцева
СК: Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата ГД
Бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Государственной думы Сергей Абельцев обещал должность помощника парламентария за вознаграждение. Об этом рассказали РИА «Новости» в Замоскворецком суде Москвы.
«По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в суде, Абельцев говорил, что якобы имел возможность за вознаграждение решить вопрос с трудоустройством на должность помощника депутата.
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным источника агентства, речь идет 10 миллионах рублей. Накануне Абельцева арестовали до 17 сентября. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.