Стали известны подробности дела экс-депутата Абельцева

СК: Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата ГД

Фото: РИА «Новости»

Бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Государственной думы Сергей Абельцев обещал должность помощника парламентария за вознаграждение. Об этом рассказали РИА «Новости» в Замоскворецком суде Москвы.

«По версии следствия, Абельцев, реализуя преступный умысел, сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной думы», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в суде, Абельцев говорил, что якобы имел возможность за вознаграждение решить вопрос с трудоустройством на должность помощника депутата.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным источника агентства, речь идет 10 миллионах рублей. Накануне Абельцева арестовали до 17 сентября. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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