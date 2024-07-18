Бывшего заместителя Жириновского арестовали по делу о мошенничестве

Задержанного по делу о крупном мошенничестве бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Абельцева отправили в следственный изолятор. Об этом со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда сообщило РИА «Новости» .

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

РБК со ссылкой на источники уточнил, что бывший депутат проходит подозреваемым по уголовному делу в особо крупном мошенничестве. Источник РИА «Новости» заявил, что речь идет о сумме в 10 миллионов рублей.

Сергей Абельцев работал помощником Владимира Жириновского с 1991 года. После появления ЛДПР он вошел в состав высшего совета партии и стал заместителем председателя. Первый депутатский мандат Абельцев получил в 1993 году и после этого еще три раза проходил в парламент. До 2022 года он сохранял за собой обязанности помощника Жириновского.

В минувшую среду, 17 июля, Замоскворецкий суд на два месяца арестовал бывшего главу департамента культуры правительства столицы Александра Кибовского.

По версии следствия, бывший чиновник получил взятки на сумму более 100 миллионов рублей, а также покушался на мошенничество в особо крупном размере. По данным криминалистов, деньги Кибовский получал от коммерческих организаций за помощь в заключении госконтрактов.