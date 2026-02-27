Стали известны детали странного поведения предполагаемого похитителя девочки в Смоленске

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске мужчина отличался странным поведением. В последние месяцы он общался с сожительницей через записки, а также перестал пользоваться телефоном, сообщил RT .

Дочь задержанной женщины рассказала, что подозреваемый казался ей абьюзером и словно от кого-то скрывался. По ее словам, у мамы были проблемы с долгами и алкоголем, поэтому они общались не так часто.

«Я не знаю, что могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и держать ее в заложниках. Сейчас не знаю, где она находится и считает ли следствие ее соучастницей. Я не могу дозвониться второй день», — отметила дочь сожительницы подозреваемого.

Ранее стало известно, что похитителю девочки в Смоленске и его сожительнице предъявили обвинения. Следствие выясняет роль женщины в преступлении и решает об избрании меры пресечения подозреваемым.