Стала известна сумма ущерба от действий Лерчек и ее экс-мужа по новой статье

Ущерб от действий блогера Валерии (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалиных по новой уголовной статье превысил 250 миллионов рублей. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112» .

Сейчас экс-супруг блогерши находится на допросе в УВД, а Лерчек дома, где проходит обыск. Обвинение паре пока не предъявили.

МВД возбудило уголовное дело против блогера и ее бывшего мужа за перевод валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через ОАЭ.

На Чекалиных уже заводили уголовные дела. В марте 2023 года семью обвинили в отмывании денег через приобретение валюты и неуплате налогов. В мае долг Лерчек перед ФНС достиг 23 миллионов, блогер погасила эту сумму. Через месяц налоговая начислила ей долг в 12 миллионов рублей.