Против Лерчек и ее бывшего мужа снова завели уголовное дело

РИА «Новости»: на Чекалиных завели дело за перевод по подложным документам

МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом сообщил близкий к следствию источник РИА «Новости» .

Дело завели за совершение операции по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.

«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — заявил источник.

В марте 2023 года на Чекалиных уже заводили уголовные дела. Пару обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.

В июне Федеральная налоговая служба начислила Лерчек долг в 12 миллионов рублей. В мае ей доначислили 23 миллиона рублей — этот долг она погасила.