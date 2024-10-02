МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом сообщил близкий к следствию источник РИА «Новости».
Дело завели за совершение операции по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.
«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — заявил источник.
В марте 2023 года на Чекалиных уже заводили уголовные дела. Пару обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.
В июне Федеральная налоговая служба начислила Лерчек долг в 12 миллионов рублей. В мае ей доначислили 23 миллиона рублей — этот долг она погасила.
Cadillac, Mercedes и раритетное авто арестовали по делу Тимура Иванова
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 2 октября
Штрафы за фиктивную регистрацию мигрантов в России могут вырасти до 60 млн рублей
Против Лерчек и ее бывшего мужа снова завели уголовное дело
Топ-инструменты экологического пиара озвучат на РЭФ-2024
«Говорили, что это улики». Москвичи пожаловались на баллоны с газом у ЖК «Селигер Сити»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте