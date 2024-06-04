Стала известна личность поджигателя храма в Тюмени

СК возбудил два уголовных дела против пиромана, поджегшего храм в Тюмени

Тюменские правоохранители установили личность злоумышленника, который ранее бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу Храма Дмитрия Донского. Следователи уже возбудили два уголовных дела, сообщила пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

По данным регионального СК, возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Следствие уже установило личность злоумышленника.

Храм поджег 43-летний местный житель, который скрылся с места преступления на велосипеде в неизвестном направлении, сообщил Telegram-канал Shot, выложив фотографию пиромана.

После поджога храма маргинал показал очевидцам неприличный жест.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали вышедшего по УДО Юрия Жидкова, отсидевшего за убийство участника «Дома-2» Андрея Кадетова. Его заподозрили в поджоге стриптиз-клуба.