Полиция Петербурга задержала за поджог стриптиз-клуба убийцу участника «Дома-2»

Вышедшего из тюрьмы по УДО Юрия Жидкова, осужденного за убийство участника «Дома-2» Андрея Кадетова, задержали по подозрению в поджоге стриптиз-клуба в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, 36-летний мужчина был совладельцем заведения и повздорил со своим бизнес-партнером. В апреле 2024 года Следственный комитет провел проверку, по результатам которой стриптиз-клуб опечатали. Авторы статьи рассказали, что 27 мая заведение загорелось, и полиция заподозрила поджог. Эту версию подтвердили камеры наблюдения — главным подозреваемым стал Жидков.

Ранее в Тюмени бизнесмена осудили за организацию поджога. Двое преступников по его указанию спалили магазин конкурентки предпринимателя.