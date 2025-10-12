Срок давности для серийных убийц призвали отменить

Список преступлений, на которые не распространяется срок давности, необходимо расширить, чтобы отправлять серийных убийц на пожизненное заключение. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Политик напомнил, что в начале октября признанный виновным в убийствах 11 девушек барнаульский маньяк Виталий Манишин получил срок в 25 лет колонии, избежав пожизненного заключения по истечении срока давности в 15 лет.

«Есть преступления — в основном связанные с терактами, — к которым срок давности неприменим. Но, к сожалению, серийные убийства к ним не относятся. Сколько бы жертв ни было на совести изувера», — пояснил в комментарии 360.ru Миронов.

Парламентарий отметил, что следствие по таким делам может длиться годами и преступник получает ограниченное наказание.

Миронов добавил, что в статью Уголовного кодекса, в которой есть список преступлений без срока давности, нужно включить убийства с отягчающими обстоятельствами.

«Мы выступаем за отмену моратория на высшую меру, сейчас же получается, что убийца, за которым тянется долгий кровавый след, может избежать не только смертной казни, но и даже пожизненного заключения. Будем готовить поправки в УК, чтобы исправить эту вопиющую несправедливость», — заявил политик.

По данным следствия, жертвами осужденного Виталия Манишина были абитуриентки и студентки Алтайского технического университета имени Ползунова. Криминалисты установили, что первое убийство он совершил в 1989 году, когда сам учился в вузе.