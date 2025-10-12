Срок давности для серийных убийц призвали отменить
Депутат Миронов призвал отменить срок давности для серийных убийц
Список преступлений, на которые не распространяется срок давности, необходимо расширить, чтобы отправлять серийных убийц на пожизненное заключение. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Политик напомнил, что в начале октября признанный виновным в убийствах 11 девушек барнаульский маньяк Виталий Манишин получил срок в 25 лет колонии, избежав пожизненного заключения по истечении срока давности в 15 лет.
«Есть преступления — в основном связанные с терактами, — к которым срок давности неприменим. Но, к сожалению, серийные убийства к ним не относятся. Сколько бы жертв ни было на совести изувера», — пояснил в комментарии 360.ru Миронов.
Парламентарий отметил, что следствие по таким делам может длиться годами и преступник получает ограниченное наказание.
Миронов добавил, что в статью Уголовного кодекса, в которой есть список преступлений без срока давности, нужно включить убийства с отягчающими обстоятельствами.
«Мы выступаем за отмену моратория на высшую меру, сейчас же получается, что убийца, за которым тянется долгий кровавый след, может избежать не только смертной казни, но и даже пожизненного заключения. Будем готовить поправки в УК, чтобы исправить эту вопиющую несправедливость», — заявил политик.
По данным следствия, жертвами осужденного Виталия Манишина были абитуриентки и студентки Алтайского технического университета имени Ползунова. Криминалисты установили, что первое убийство он совершил в 1989 году, когда сам учился в вузе.