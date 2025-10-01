Сегодня 16:53 Его боялись все студентки. Как маньяк-«ректор» расправился с 11 девушками в Барнауле Политеховского маньяка Манишина приговорили к 25 годам колонии 0 0 0 Криминал

В двухтысячных годах в Барнауле начали пропадать девушки. По странному совпадению, все исчезнувшие были абитуриентками одного и того же вуза. Орудовавшего в регионе Политеховского маньяка нашли, но путь к правде оказался долгим, а приговорить преступника к пожизненному наказанию не получилось из-за срока давности.

В 1999–2000 годах без вести пропали 10 студенток и абитуриенток Алтайского технического университета им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). По вузу разлетелась легенда о «черном вторнике». Считалось, что именно в этот день неизвестный убивает своих жертв, поэтому многие девушки предпочитали прогуливать занятия. По вторникам политех словно вымирал, серийный убийца держал в страхе весь город. «Мы думали на тот момент, что этот маньяк находится в политехе, что он, возможно, следит», — рассказала одна из выпускниц в передаче «Следствие вели». У института начали развешивать предупреждения и фотороботы. Задержали, но не того Убийца был неуловимым: он не оставлял следов и ставил следствие в тупик. Свет на расследование пролила свидетельница — Анастасия Суманосова. Девушка рассказала, что незнакомый мужчина представился ей ректором экономического факультета и предлагал помочь поступить в вуз.

Я искала нужную аудиторию, и в коридоре меня встретил некий мужчина, у нас завязался разговор. Меня это насторожило, так как я понимаю, что ректоров факультета не бывает. Я отказалась от его услуг, он на этом не настаивал Анастасия Суманосова

Через месяц она встретила подозрительного мужчину уже на рынке — он продавал там женскую обувь. «Мне очевидно стало, что этот человек никак не связан с политехническим университетом», — подчеркнула она. Девушка предположила, что мужчина причастен у серии убийств, и связалась с полицией. За «ректором» установили круглосуточное наблюдение. «Торговал он хорошо, девушек хорошо уговаривал. Мы сидим, а он торгует», — отметила одна из работниц рынка в передаче «Следствие вели». Другая продавец — Юлия — назвала бывшего коллегу обаятельным и приятным мужчиной, которого сложна принять за преступника «Молодые девочки к нему спокойно могут сесть и поехать», — добавила она. У Анисина к тому времени было уже две судимости: за пьяную драку в ресторане и за кражу, но это все было в ранней молодости. Со стороны мужчина казался примерным семьянином, который вместе с женой воспитывал трех детей и имел свое дело.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

На первом допросе Анисин вину не признал. Этой же ночью он попытался свести счеты с жизнью в камере, но его остановили. Через два дня мужчина сказал следователям: «Вы даже не представляете себе, кого вы поймали». Тогда он сознался в убийстве пяти абитуриенток, а в качестве мотива преступления указал грабеж. Позже ему удалось свести счеты с счеты с жизнью, а с момента его смерти исчезновение студенток прекратилось. Несмотря на это, никаких доказательств вины Анисина не было, поэтому дело осталось «висяком», сообщили в «Следствие вели». Настоящему преступнику удалось ускользнуть.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Убийцу нашли спустя много лет Благодаря кропотливой работе правоохранители спустя долгие годы все-таки разыскали политеховского маньяка — им оказался 54-летний житель села Шадрино Калманского района Виталий Манишин. Суд признал его виновным в убийстве и изнасиловании 11 девушек. Объем уголовного дела получился впечатляющим — он составил 69 томов. Следствие установило, что первую жертву Манишин задушил 16 сентября 1989 года. Маньяк, тогда еще сам будучи студентом, познакомился с 17-летней девушкой. Их свидание оказалось недолгим: после отказа в близости мужчина расправился с новой подругой, а тело спрятал в лесу. Тягу к подобным преступлением маньяк снова почувствовал спустя десять лет. Следствие установило, что Манишин подъезжал на своем автомобиле к АлтГТУ и заводил беседы со студентками для интимных отношений. Он убеждал их, что может посодействовать им с поступлением в вуз и обучением, а затем уговаривал сесть в машину. «Мужчина вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем», — подчеркнули в СК. После этого маньяк прятал тела в лесу, маскируя их ветками. Следователи вернулись к изучению материалов уголовного дела и провели дополнительные следственные действия, в том числе снова опросили свидетелей. В результате они установили причастность Манишина к череде преступлений. В мае 2023 года его задержали и заключили под стражу. «Фигурант дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем», — сообщили в Следственном комитете. Также преступник показал место с закопанными останками 16-летней абитуриентки, убитой более 20 лет назад. Порой между убийствами проходило совсем мало времени: только за одно лето 2000 года одна за другой пропали пять девушек, поступавших в политех.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

В июне 1999 года политеховский маньяк убил 22-летнюю абитуриентку, приехавшую из Республики Тыва, а в июле 2000 года — 17-летнюю девушку, закончившую школу. В июле и августе 1999 года маньяк аналогичным образом расправился с двумя женщинами 27-ми и 25-ти лет, которые пытались трудоустроиться в учебные заведения. В июле 2000 года Манишин в стенах АлтГТУ познакомился с матерью одной из абитуриенток и пообещал за взятку в девять тысяч рублей устроить дочь на учебу. Он вывез женщину за пределы Барнаула, получил от нее деньги и задушил фрагментом веревки. В итоге суд приговорил Манишина к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Во время суда фигурант раскаялся и обратился с просьбой о прощении к родственникам жертв. «Судя по ходу расследования, явки с повинной, содействию следствия можно сказать, что он раскаялся. На судебном заседании по факту он признал вину и попросил прощения у родственников», — рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СК по Алтайскому краю Роман Шаповал. Речь преступника вряд ли вызвала сочувствие у родственников жертв. Иван Зеленский, следователь по особо важным делам управления СКР по Алтайскому краю подробно описал психологический портрет убийцы. «Он умеет располагать людей к себе, отводить от себя всяческие подозрения. Человек прилично одетый, хорошо говорит», — рассказал он. Манишин были лишь одним из тысячи подозреваемых. Мужчина, несмотря на свои бесчеловечные поступки, работал в двухтысячных ветеринаром в Калманском районе, а позднее даже стал замглавы местной администрации.