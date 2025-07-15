Среди фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак появился подросток

Один из обвиняемых в подготовке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак в момент задержания учился в восьмом классе. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщил ТАСС .

Подростку назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно тексту судебного постановления, он проходит по делу о покушении на журналисток, а также обвиняется в участии в террористической организации, разбое и хулиганстве.

Силовики предотвратили подготовку убийства Симоньян и Собчак в 2023 году. По данным ФСБ, покушение планировали спецслужбы Украины.

Причастность обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак установили с помощью записи их голосов. В ходе экспертизы специалисты проанализировали телефонные переговоры обвиняемых. Далее записи сравнили с реальными голосами, записанными в ходе допросов.