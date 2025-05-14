Спустя 12 лет полицейские поймали подозреваемого в ограблении банка в Москве

Спустя 12 лет полицейские установили и задержали жителя Подольска, подозреваемого в разбойном нападении на офис банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

«По предварительным данным, в ноябре 2012 года неизвестные проникли в помещение кредитно-финансовой организации на улице Народного Ополчения столицы. Там они напали на двух охранников и нанесли им телесные повреждения», — написала она.

Затем злоумышленники вскрыли банкомат, похитили около семи миллионов рублей и скрылись. По горячим следам установить преступников и задержать их не удалось. Полицейские раскрыли личность одного из злоумышленников в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

Правоохранители провели дополнительные экспертизы. Фигуранту предъявили обвинение и заключили под стражу. Сейчас ищут соучастников.

В феврале этого года полиция завела уголовное дело по факту ограбления банка на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Злоумышленник похитил около семи миллионов рублей.