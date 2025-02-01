Полиция завела уголовное дело за ограбление банка в Екатеринбурге

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту ограбления банка в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов. Злоумышленнику удалось похитить около семи миллионов рублей, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области.

Дело возбудили по статье «Разбой». Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

«Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. <…> Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут», — рассказал полковник Валерий Горелых.

Грабителю удалось скрыться с места преступления. Сейчас оперуполномоченные опрашивают возможных очевидцев и отрабатывают пути отхода преступника.

Также силовики начали проверку ранее судимых граждан, состоящих на учете в полиции, и «гастролеров» на причастность к ограблению.