Спрятанный в диване труп мужчины нашли в Петербурге

СК РФ по Петербургу: в одной из квартир нашли труп мужчины в диване

Тело мужчины обнаружили в диване в одной из квартир на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

«Следователи <…> работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в диване в квартире дома на проспекте Народного Ополчения», — уточнили в ведомстве.

Следователи назначат судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти мужчины.

Ранее в Ростове-на-Дону супруги задушили восьмимесячную дочь, а потом решили спрятать тело. Мать девочки заявила, что ее ребенка якобы похитили неизвестные. Супругов приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы.