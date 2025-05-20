Спрятал тело по пакетам и пошел спать. В Башкирии мужчина расправился с приятелем

В Башкирии правоохранители поймали 43-летнего местного жителя, который убил своего знакомого и расчленил его тело. Об этом сообщил РЕН ТВ.

О преступлении стало известно благодаря соседке погибшего, которая почувствовала трупный запах в коммунальной квартире и обратилась в полицию. Внутри жилища обнаружили пять черных пакетов с частями тела 47-летнего мужчины.

Следователи установили, что 11 мая во время распития спиртных напитков между ранее судимым местным жителем и его приятелем произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый насмерть забил свою жертву, после чего отправился спать.

Проснувшись, мужчина решил попытаться скрыть преступление и стал расчленять труп. Запах он поначалу объяснял соседям тем, что якобы травит насекомых.

Против задержанного завели уголовное дело об убийстве.

Ранее стало известно, что в Москве арестовали уроженца Ульяновска, который зарубил топором владельца арендуемой им квартиры, а после расчленил его тело.