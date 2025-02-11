Справила нужду у собора и оскорбила верующих. Блогерша из Петербурга подпала под дело

Уголовное дело завели следователи из Санкт-Петербурга против местной жительницы, справившей нужду около Казанского кафедрального собора. В действиях девушки криминалисты увидели оскорбление религиозных чувств верующих, сообщила пресс-служба городского СК.

В ведомстве уточнили, что весь процесс похода в туалет блогерша транслировала в интернет. После предъявления девушке обвинения она раскаялась в своем поступке.

В опубликованной пресс-службой видеозаписи обвиняемая заявила, что просит прощения у всех за свои действия. Она добавила, что во время похода в туалет записала «кружок» в Telegram.

В середине января полиция Санкт-Петербурга задержала группу подростков, снявших штаны во время записи видео для социальных сетей около храма Спас на Крови. Материалы о правонарушении полицейские передали следователям для решения о возбуждении уголовного дела.