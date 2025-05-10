Способ борьбы с мошенничеством назвали россиянам в Госдуме

Российским семья нужно придумать и использовать кодовое слово для борьбы с мошенничеством. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Сергей Бурлаков.
«В каждой российской семье должно быть кодовое слово. Сегодня это уже необходимость», — сказал он.
Бурлаков напомнил, что столкнуться с дипфейк-атакой до конца 2025 года может каждый второй житель страны. Помимо голосовых сообщений и видеокружков, аферисты научились звонить жертвам, подменяя голос в режим реального времени.
Ранее россиянам рассказали, как распознать дипфейк. Вызвать подозрение должны неестественность речи или мимики представшего на видео человека, а также звучание «как из трубы».
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