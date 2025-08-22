Спортивного тренера в Москве обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

В столице против спортивного тренера возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, спортивный тренер в период с июля 2023 года по апрель 2024 года не единожды насиловал и совершал другие насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы. Следователи установили, что преступления фигурант совершал в Москве, Санкт-Петербурге и в Тверской области.

Девочка долго скрывала факт насилия, но потом рассказала о происходящем родителям. Они незамедлительно обратились в полицию. Тренеру предъявили обвинения и заключили под стражу.

