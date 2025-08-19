Мужчину осудили за изнасилование и убийство омички в 2003 году

Омский областной суд вынес приговор 60-летнему мужчине, совершившему в 2003 году жестокое убийство и изнасилование в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил « Город55 ».

Расследование завершилось благодаря применению современных методов криминалистики, что позволило установить местонахождение преступника спустя 21 год после трагедии.

В 2003 году пьяный мужчина пытался добиться близости с омичкой, однако, встретив отказ, избил жертву, а затем надругался над ней и совершил расправу. Долгое время злоумышленнику удавалось скрываться, однако теперь он отправится в колонию строгого режима на 15 лет.