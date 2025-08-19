Мужчину осудили за изнасилование и убийство омички в 2003 году

Омский областной суд вынес приговор 60-летнему мужчине, совершившему в 2003 году жестокое убийство и изнасилование в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Город55».
Расследование завершилось благодаря применению современных методов криминалистики, что позволило установить местонахождение преступника спустя 21 год после трагедии.
В 2003 году пьяный мужчина пытался добиться близости с омичкой, однако, встретив отказ, избил жертву, а затем надругался над ней и совершил расправу. Долгое время злоумышленнику удавалось скрываться, однако теперь он отправится в колонию строгого режима на 15 лет.
День открытых дверей пройдет в центре «Космос» в Королеве 24 августа
Более 70% домов подготовили в Лобне к отопительному сезону
Песочницу и скамейку доустановят на улице Малая Комитетская в Королеве
Полицейские в Королеве задержали курьера телефонных мошенников
Эксклюзив
Брат Виталия Милонова погиб в зоне СВО
Подготовку специалистов научно-производственной сферы усилят в Королеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте