Спонсора террористов из «Исламского государства» схватили в Пензе

ФСБ задержала в Пензе иностранца за перевод денег пособнику ИГ

В Пензе мужчина перевел деньги на карту, которая использовалась для нужд террористов из группировки «Исламское государство»*. Силовики задержали его по подозрению в пособничестве, сообщила пресс-службе регионального управления ФСБ.

Подозреваемый 1999 года рождения жил в Пензе. Он сознался, что пять лет назад перевел деньги некоему Рауфу Гаджиеву.

«Злоумышленник посредством банковского приложения осуществил денежный перевод на банковскую карту, открытую и используемую с целью сбора денежных средств пособником запрещенной в России международной террористической организации», — сообщили в ФСБ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Мужчину задержали.

Ранее в Барнауле силовики задержали мигранта за попытку поджечь православный храм. Его поймали на месте преступления с канистрой дизтоплива.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.