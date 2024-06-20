Спонсировавшему ВСУ учителю рисования из Липецка вынесли приговор

РБК: учитель из Липецка получил 20 лет лишения свободы за спонсирование ВСУ

Второй окружной военный суд приговорил учителя из Липецка к 20 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в госизмене и содействии террористической деятельности, сообщил РБК .

Установлено, что житель Липецка сделал два перевода фонду «Вернись живым»*, зарегистрированному на Украине, на общую сумму 120 тысяч рублей в виде криптовалюты. Эти средства использовались на нужды Вооруженных сил Украины.

Также россиянин планировал произвести покупку вооружения для бригады «Азов»**. На суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Согласно решению суда, первые пять лет учитель проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Также мужчина обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее другого россиянина осудили на 24 года за убийство таксиста и попытку вступить в ряды ВСУ.

*признанная Минюстом нежелательная на территории России организация.

**запрещенная в России террористическая организация.