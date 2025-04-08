«Сползающее вниз лицо». В Петербурге маньяк угрожал 8-летней школьнице

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина угрожал восьмилетней девочке ножом в лифте в одном из домов на Малой Балканской улице. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

Утром школьница зашла в лифт, спускаясь с 11-го этажа. На девятом к ней присоединился мужчина. Они доехали до первого этажа, но в момент, когда лифт начал открываться, мужчина преградил девочке выход.

«Тебя мама не учила не садиться в лифт с незнакомыми?» — сказал он школьнице.

Девочка заметила у него в руках нож, испугалась и нажала кнопку своего этажа. После этого она рассказала родителям, что видела этого мужчину несколько месяцев назад. Тогда он тоже ехал с ней в лифте, но агрессию не проявлял. Школьница описала внешность обидчика, назвав его «мужчиной со сползающим вниз лицом».

По данным местного телеканала 78.ru, неизвестный был полного телосложения и одет в рубашку. Родители школьницы обратились в полицию.

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