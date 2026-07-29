Спецслужбы Украины начали вербовать россиян через сервисы знакомств

Украинские спецслужбы начали вербовать молодых россиян для терактов и диверсий с помощью сервиса знакомств в интернете. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом Российской Федерации расследуется ряд уголовных дел, в рамках которых установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота „Дайвинчик/Leo“ в мессенджере Telegram», — заявила она.

По словам Петренко, спецслужбы выбирают в основном несовершеннолетних, с целью вовлечения их в диверсии и теракты.

В рамках расследования задержали 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которых сотрудники украинских спецслужб через сервис вовлекли в преступную деятельность. Людей заставляли поджигать машины, административные здания и топливораздаточные колонки.

Ранее в Москве задержали женщину, пытавшуюся совершить теракт по заданию Украины.