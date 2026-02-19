Спецназ Росгвардии задержал в Москве подозреваемых в незаконном обороте оружия

Московские правоохранители задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия. Оперативно-разыскные мероприятия проходили в Подмосковье.

Полиция, сотрудники СОБР «Столица» и СОБР «Центр» Главного управления Росгвардии во время обысков обнаружили охолощенный пистолет, переделанный в огнестрельное оружие.

Позже на Загородном шоссе правоохранители поймали второго подозреваемого — 23-летнего россиянина, который сбыл ствол. Против подельников возбудили уголовные дела.

Ранее росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, укравшего аккумулятор для шуруповерта из строительного магазина в Ленинском округе. Вор выбрал устройство ценой более трех тысяч рублей, забрал с витрины, положил в сумку и попытался пронести мимо кассы. Гражданина передали полиции для дальнейшего разбирательства.