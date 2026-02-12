Росгвардейцы пресекли кражу из строительного магазина в Ленинском округе

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из строительного магазина в Ленинском округе. Мужчина пришел в гипермаркет со своим шуруповертом и пытался похитить для него аккумулятор.

Сотрудники Ленинского отдела Росгвардии прибыли в магазин на Варшавском шоссе после сигнала «Тревоги». Они выяснили, что недобросовестный посетитель взял с собой в гипермаркет шуруповерт, чтобы выбрать подходящий аккумулятор. Он выбрал товар стоимостью более трех тысяч рублей, взял его с витрины, спрятал в сумку и попытался пройти мимо кассы.

Подозреваемого задержали, им оказался 35-летний житель поселка Быково. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.