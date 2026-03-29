Специалиста по связям Африки и России похитили и убили в ЮАР

В ЮАР похитили и убили руководителя программы по африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений Стивена Груздя. О гибели исследователя сообщила пресс-служба научного учреждения.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии», — сказано в заявлении института.

По данным издания News24, ученого похитили в минувшую пятницу, 27 марта, в одном из районов Йоханнесбурга.

В ночь на субботу полиция задержала пятерых подозреваемых. В ходе допроса один из них признался в убийстве Груздя и показал, где находится тело.

Представитель полиции капитан Тинцвало Сибеко заявил, что по требованию криминалистов суд отправил подозреваемых под стражу. Он подчеркнул, что следователи завели уголовно дело об убийстве и сейчас выясняют все обстоятельства.

