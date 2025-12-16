СПЧ призвал Telegram-каналы удалить кадры из школы в Одинцове

СПЧ пригрозил наказать владельцев Telegram-каналов за кадры из школы в Одинцове

Понятия этичности и гуманизма должны стать общими как для журналистов, так и для блогеров. Такое заявление выпустила постоянная комиссия Совета по правам человека в информационной сфере после публикации кадров из одинцовской школы, где старшеклассник устроил смертельную бойню.

Общественники призвали удалить страшные фотографии и видеоматериалы и пообещали ввести ответственность за такой контент.

«Блогеры не являются профессиональными журналистами, и далеко не все Telegram-каналы зарегистрированы в качестве СМИ. Но понятия этичности и гуманизма должны быть общими», — говорится в заявлении Совета по правам человека.

Авторов публикаций призвали задуматься о состоянии родных и близких, а также одноклассников убитого мальчика, кадры с телом которого распространили по Сети.

«Мы требуем, чтобы Telegram-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента», — добавили в организации.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева поддержала призыв коллег и обратилась к авторам публикаций страшных кадров.

«Дорогие блогеры и авторы Telegram-каналов! Пожалуйста, удалите это видео, пожалейте детей, да и взрослых. Оставайтесь людьми! Не теряйте человечность», — написала она.

Старшеклассник с ножом устроил нападение на школу поселка Горки-2 Одинцовского городского округа во вторник, 16 декабря. Сначала подросток ранил охранника учебного заведения, а после зарезал ученика.

Все действия буйный школьник снимал на видео, которое быстро разошлось. Кадры с трупом убитого ребенка опубликовали некоторые Telegram-каналы.

С призывом отказаться от шокирующего контента к журналистам и блогерам обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.