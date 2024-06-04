Спасатели выехали к девочке в центре Москвы из-за угрозы суицидом

В Москве 16-летняя девочка позвонила на телефон доверия и предупредила, что наложит на себя руки из-за насильственных действий сексуального характера со стороны отчима. К ней отправили спасателей, сообщил источник 360.ru.

Подросток обратилась на телефон доверия психиатрической больницы и предупредила, что навредит отчиму или совершит самоубийство. Она пожаловалась, что мать заставляла ее вступать в связь с этим мужчиной.

Врач-психиатр психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева передала информацию в экстренные службы. Информацией о том, имелся ли к девочке доступ, она не владела. К дому на улице Большая Дмитровка, где находилась пострадавшая, отправили спасателей.

В Кемеровской области пропала 13-летняя девочка. Полиция искала ее три дня.