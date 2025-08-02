Сожженный младенец в Ленобласти родился в туалете в перерыве между тостами

Перед сожжением тела умершего младенца в Ленинградской области его сначала пытались закопать в землю, но могилу нашли собаки. Об этом сообщила «Фонтанка» .

По информации источника, девочка родилась в начале июня без помощи врачей в семье жителей садоводства у Авиагородка во время застолья с соседом и сожителем. Мать ребенка отлучилась в туалет, где почувствовала резкую боль. Обратно она вернулась уже с ребенком в руках.

Сосед семейства рассказал силовикам, что в тот день видел живого младенца. Девочку кормили смесями и просили помочь детскими вещами. Мать ребенка уточнила, что спустя месяц после домашних родов ребенок перестал дышать.

Женщина и ее сожитель приняли решение избавиться от тела и закопать его на участке, однако его раскопали собаки. Тогда 48-летний сожитель сжег труп в бочке, а пепел разбросал по участку.

В июле супруги вновь выпивали со знакомым и рассказали ему о ситуации, в дело включились правоохранительные органы.

Главк СК по Санкт-Петербургу в Telegram-канале сообщил о возбуждении уголовного дела против матери младенца и ее сожителя, подозреваемых задержали. СК проводит комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.