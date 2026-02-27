Сожительницу подозреваемого в похищении девочки в Смоленске задержали

Правоохранительные органы в Смоленске задержали сожительницу подозреваемого в похищении девочки. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Мужчина удерживал девятилетнего ребенка в квартире женщины. Дочка 51-летней задержанной рассказала RT, что сожитель контролировал каждый шаг ее матери.

«Даже засекал время на поход в магазин. Пару месяцев назад вдруг перестал ходить с мобильником. У него была мания преследования, словно скрывался от кого-то», — отметила она.

Девушка добавила, что подозреваемый в какое-то время начал держать связь только через бумажные записки. О том, что они вновь живут вместе после годичного расставания, она не знала.

«Не знаю, мог ли он угрожать маме и держать в заложниках. Я не настолько близко общаюсь с ней. Сейчас я не знаю, считает ли следствие ее соучастницей, не могу дозвониться уже второй день», — заключила дочь задержанной.

Ранее стало известно, что освобожденная девочка остается в больнице, ее состояние удовлетворительное.