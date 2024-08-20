Совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова обвинили в терроризме

Следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Родник и К» и «Русский север» Александру Беспалову*. Его обвинили в содействии террористической деятельности, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Также в окончательной редакции бизнесмену предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. Расследование уголовного дела завершили.

«Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в России национализировали доли в уставных капиталах компаний «Русский север» и «Родник и К», а также «Стандарт качества», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень». Активы национализировали из-за экстремистской деятельности их владельцев. Должниками по исполнительным производствам оказались Беспалов* и Иван Курбаков, сообщили «Известия».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.