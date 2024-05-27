Советника губернатора Орловской области отправили под стражу

Суд арестовал советника главы Орловской области Лежнева

Фото: РИА «Новости»

Советский районный суд Орла арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили в пресс-службе районных судов региона.

Инстанция избрала меру пресечения в виде заключения Лежнева под стражу сроком на один месяц. Мужчину заподозрили в мошенничестве на 79 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что советника главы Орловской области поместили в изолятор временного содержания. Известно, что последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью. Он доставлял гуманитарную помощь в зону специальной операции.

Лежнева назначили на должность советника губернатора сразу после того, как главой региона стал Андрей Клычков. СМИ связали это с дружественными отношениями губернатора и чиновника.

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