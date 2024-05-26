Советника губернатора Орловской области отправили в изолятор

«Орловские новости»: советника губернатора Орловской области Лежнева задержали

Фото: РИА «Новости»

В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости», его поместили в изолятор временного содержания.

В материале отметили, что 24 мая Лежнев разместил в своем Telegram-канале последний пост.

Причину его задержания журналисты не назвали, добавив, что Лежнева привезли в Орел — советник губернатора находится в ИВС.

Как уточнил «Коммерсант», в городе сейчас расследуют уголовное дело о многомиллионных хищениях на Красном мосту.

Последние полтора года он занимался волонтерством — доставлял гуманитарные грузы из области в зону проведения спецоперации.

На должность советника Лежнева назначили сразу же после того, как регион возглавил Андрей Клычков. СМИ связали это с дружескими отношениями между чиновником и губернатором. В администрации Лежнев отвечал за взаимодействие с прессой.

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