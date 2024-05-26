Советника губернатора Орловской области отправили в изолятор
«Орловские новости»: советника губернатора Орловской области Лежнева задержали
В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости», его поместили в изолятор временного содержания.
В материале отметили, что 24 мая Лежнев разместил в своем Telegram-канале последний пост.
Причину его задержания журналисты не назвали, добавив, что Лежнева привезли в Орел — советник губернатора находится в ИВС.
Как уточнил «Коммерсант», в городе сейчас расследуют уголовное дело о многомиллионных хищениях на Красном мосту.
Последние полтора года он занимался волонтерством — доставлял гуманитарные грузы из области в зону проведения спецоперации.
На должность советника Лежнева назначили сразу же после того, как регион возглавил Андрей Клычков. СМИ связали это с дружескими отношениями между чиновником и губернатором. В администрации Лежнев отвечал за взаимодействие с прессой.