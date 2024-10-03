Соучастники нападения на «Крокус» готовили еще один теракт

Трех соучастников теракта «Крокус Сити Холле» обвинили в подготовке к другому преступлению. По версии следствия, они планировали совершить еще один теракт с помощью бомбы, сообщил ТАСС .

По данным источника агентства, подсудимые собирались использовать самодельную взрывчатку. Их обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

Ранее в судебных материалах появилась информация о том, что этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела состояли в террористической группировке «Вилаят Хорасан»*, входящей в состав «Исламского государства»*.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматов по зрителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли здание. После этого боевики выехали на автомобиле на запад по Киевскому шоссе. В результате теракта погибли 145 человек.