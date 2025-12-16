Соучастникам подготовки покушения на Соловьева запросили сроки вплоть до пожизненного

Гособвинение запросило у Второго Западного окружного военного суда сроки вплоть до пожизненного лишения свободы для обвиняемых в соучастии в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил ТАСС .

До конца жизни отправить за решетку предложили предполагаемого организатора — Андрея Пронского. По версии обвинения, он получал задания непосредственно от сотрудников украинской военной разведки.

Его подельникам — Владимиру Белякову, Тимофею Мокию, Владимиру Степанову, Максиму Дружинину и Андрею Волкову — прокурор запросил от 22 до 30 лет лишения свободы, а Денису Абрарову — 13 лет.

Приговор огласят 19 декабря в 13:00.

Ранее на суде прозвучала аудиозапись, на которой обвиняемые обсуждают план действий. Среди возможных вариантов убийства Соловьева назывались отравление пиццей или подрыв автомобиля. Пронский заявил, что ее якобы смонтировали, а Беляков признал, что следил за журналистом.