Сотрудницу телеканала изнасиловали рядом с «Останкино»

Трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ», когда она вышла из телецентра «Останкино» после ночной смены. Управляющий директор «Газпром-медиа» Тина Канделаки подтвердила эту информацию в Telegram-канале.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное», — написала она.

Канделаки выразила уверенность, что преступников накажут по всей строгости закона. Она пообещала приложить для этого все усилия.

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло 6 июля рядом с телецентром «Останкино» около 02:30, когда пострадавшая закончила работу. Она вышла из здания телецентра и пошла в сторону пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже вычислили и его подельников. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки. Следователи завели уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Ранее в Москве задержали двух граждан Узбекистана по подозрению в изнасиловании. Мужчины напали и изнасиловали незнакомую женщину в ночь с 19 на 20 июня.