Сотрудницу белгородской ППС задержали с килограммами мефедрона

Правоохранители задержали сотрудницу ППС Белгорода и ее бывшего коллегу. По версии следствия, вечерами после работы девушка развозила наркотики, сообщил Telegram-канал Baza.
При задержании у 31-летней сотрудницы ППС обнаружили шесть кило мефедрона, расфасованных в свертки. Вместе с ней в автомобиле находился 30-летний экс-правоохранитель.
Экспертиза подтвердила, что в свертках были синтетические наркотики. По версии обвинения, пара везла запрещенные вещества для продажи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на производство и сбыт наркотиков».
Ранее наркоторговца задержали в Мурине. Житель Ленобласти распространял запрещенные вещества через интернет-ресурсы. Злоумышленника поймали в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка».
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