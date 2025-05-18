Сотрудницу белгородской ППС задержали с килограммами мефедрона

Baza: в Белгороде сотрудницу ППС заподозрили в продаже наркотиков

Правоохранители задержали сотрудницу ППС Белгорода и ее бывшего коллегу. По версии следствия, вечерами после работы девушка развозила наркотики, сообщил Telegram-канал Baza .

При задержании у 31-летней сотрудницы ППС обнаружили шесть кило мефедрона, расфасованных в свертки. Вместе с ней в автомобиле находился 30-летний экс-правоохранитель.

Экспертиза подтвердила, что в свертках были синтетические наркотики. По версии обвинения, пара везла запрещенные вещества для продажи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на производство и сбыт наркотиков».

Ранее наркоторговца задержали в Мурине. Житель Ленобласти распространял запрещенные вещества через интернет-ресурсы. Злоумышленника поймали в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка».