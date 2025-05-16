Полиция Петербурга задержала онлайн-наркоторговца из Мурино

Установлено, что молодой человек, которому сейчас 20 лет, занимался продажей наркотиков через интернет-ресурсы. Согласно собранным доказательствам, 3 февраля 2025 года подозреваемый купил чуть более одного грамма наркотического вещества, а позже того же дня нашел клиента через популярный мессенджер и осуществил продажу. Сделка проходила в рамках специального оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». Покупателем выступило уполномоченное лицо, участвовавшее в проведении проверки.

Материалы дела переданы в Гатчинский городской суд Ленинградской области.