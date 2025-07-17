Сотрудница хлебозавода на Кубани убила коллег и покушалась на жизнь директора

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей кладовщицы хлебозавода, которую обвинили в двойном убийстве и попытке убийства руководителя предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СК России.

По версии следствия, в июле прошлого года местная жительница, поссорившись с женщинами с работы, решила с ними расправиться. Она приобрела сильнодействующее вещество, наручники, скотч и игрушечный пистолет с глушителем и отправилась в гости к коллегам на улицу Снесарева.

В квартире она насильно заставила женщин выпить большую дозу вещества, которое принесла с собой. Спустя некоторое время обе коллеги скончались.

После этого экс-кладовщица взяла смартфон одной из погибших женщин и от ее имени написала руководительнице сообщение с просьбой срочно приехать. Директор хлебокомбината пришла в квартиру, и обвиняемая набросилась на нее, надела наручники и пыталась задушить.

Женщине удалось вырваться. К ней на помощь пришел сын. Злоумышленница пыталась обмануть его и сказала, что сама является жертвой в данной ситуации.

Мужчина не поверил ей, задержал и вызвал сотрудников полиции. Женщину арестовали. Экспертиза признала ее вменяемой. Дело отправили в суд.

Ранее силовики задержали жителя Омска, который много лет вынашивал план мести своим обидчикам: бывшему школьному учителю, двум коллегам и двум одноклассникам. Он хотел убить их за издевательства в прошлом и подготовил для этого яд и взрывчатку.