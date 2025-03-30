Месть за издевательства: житель Омска приготовил яд для бывших одноклассников

Mash: житель Омска сделал яд для убийства бывшего учителя и одноклассников

Житель Омска сделал взрывчатку и яд, чтобы убить бывшего школьного учителя, двух коллег и двух одноклассников, которые ранее над ним издевались. План мести мужчина вынашивал много лет, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, цели убийства за долгие годы разъехались по разным городам, поэтому 29-летний задержанный планировал посетить каждого обидчика.

Замысел мужчины раскрыли оперативники ФСБ по Омской области. В ходе обысков силовики нашли взрывчатку и яд, которые он изготовил самостоятельно с помощью специальной литературы.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи вменяют ему статью о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

Ранее в Москве задержали мужчину, планировавшего взорвать административное здание по заданию украинских кураторов. ФСБ показала кадры допроса подозреваемого.