Экс-сотруднику «Уралвагонзавода» вынесли приговор за госизмену

Инженеру-технологу «Уралвагонзавода» Мухаметову дали 16 лет по делу о госизмене

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии Данила Мухаметова, которого обвинили в государственной измене из-за продажи украинской стороне чертежей продукции «Уралвагонзавода». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Суд признал виновным Мухаметова Данила, приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу размером в 300 тысяч рублей», — огласил судья приговор.

Фигурант ранее работал на «Уралвагонзаводе» в должности инженера-технолога. Мухаметова и его жену Викторию задержали в апреле 2023 года.

Следствие установило, что семейная пара за денежное вознаграждение передала украинским спецслужбам данные военно-технического характера. За них они получили около 100 тысяч рублей.

Свердловский суд 11 октября приговорил Викторию Мухаметову к 12,5 года колонии общего режима. Она работала на предприятии оператором.

Ранее жителя Керчи осудили на 16 лет за госизмену, он сотрудничал с СБУ.