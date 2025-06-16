Сотрудников роддома в Орле оштрафовали на 13 млн рублей за 58 взяток

Штрафы по 6,5 миллиона рублей назначил суд Орла заместителю главного врача и главному бухгалтеру местного родильного дома. Как сообщила пресс-служба областного главка СК , сотрудников медицинского учреждения обвинили в получении 58 взяток.

Суд установил, что заместитель главного врача и главный бухгалтер роддома обирали сотрудников с 2019 по 2023 годы. Общая сумма взяток составила 8,69 миллиона рублей. За взятые деньги работникам обещали общее покровительство и начисление премий.

Следователи завели уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Суд приговорил каждую из обвиняемых к выплате штрафа в 6,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В первой половине июня силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова. Причиной стало получение взятки в 180 миллионов рублей от местного предпринимателя, который также оплатил градоначальнику строительство бани на даче. В ответ Логинов пообещал бизнесмену обеспечить победу на торгах по поиску подрядчика для ремонта дорог.

Мэра доставили в Москву, где Басманный суд отправил его под стражу на один месяц и 26 дней.