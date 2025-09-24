Сотрудники рехаба похищали и истязали людей в Махачкале

В Махачкале задержали сотрудников реабилитационного центра, в котором насильно удерживали людей для получения денег. Один пациент умер, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета по Дагестану.

По предварительной версии, с января 2024 года по апрель 2025 года подозреваемые помещали людей в центр под видом оказания услуг. В итоге пациентов удерживали, чтобы в последующем получить деньги от их родственников.

В случае сопротивления к людям применялись методы физического и психологического воздействия. В ходе расследования правоохранители освободили нескольких человек. Кроме того, стало известно о смерти одного человека после длительного пребывания в рехабе.

Всех подозреваемых уже задержали. Следователи обратились в суд с ходатайствами о заключении сотрудников центра под стражу.

Ранее в Красноярске задержали 12 человек за похищение женщин, которых заставляли заниматься проституцией. Преступники удерживали девушек в заточении и били.