Сотрудники Пенсионного фонда в Ингушетии похитили 519 миллионов рублей

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 520 миллионов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантами уголовного дела стали Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, занимавшие в разные периоды пост главы управления Федеральной почтовой связи республики, а также 27 их пособников. Их обвинил по статье о мошенничестве, создании преступного сообщества, а также руководстве им.

По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов и Сукиев совместно с руководителем отделения Пенсионного фонда России в Ингушетии Исламом Сейнароевым, на территории Москвы и Ингушетии организовали преступное сообщество. Соучастники, пользуясь своим служебным положением, изготавливали фальшивые документы и вносили недостоверную информацию в систему электронного документооборота.

За все время преступной деятельности они внесли ложную информацию о перерасчете выплат для 682 пенсионеров на общую сумму 519 миллионов рублей. После этого их сообщники, руководители Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов Хасан Батыжев, Марьям Кузьгова и Бекхан Бадиев, организовывали инкассирование из банка.

Дело рассмотрят в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. Следователи продолжают разыскивать скрывшихся от следствия Сейнароева, Батыжева и еще трех соучастников.

Ранее прокуратура Херсонской области утвердила обвинительное заключение против 56-летнего местного жителя по делу о мошенничестве.